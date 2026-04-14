Radiolina
14 aprile 2026 alle 13:34aggiornato il 14 aprile 2026 alle 13:35
Gr regionale del 14 aprile, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: domani in Aula si vaglia l’istituzione di una commissione contro le mafie nell’Isola
Caro prezzi: il conflitto in Medio Oriente potrebbe far spendere quasi 1000 euro in più per mutui e bollette
Borore: oggi l’autopsia sul corpo di Omar Barranca
Gallura: piazzano grossi massi in mezzo all’Orientale. Sei minorenni denunciati
“Giovani di Categoria“: gli ospiti di oggi sono gli allenatori delle Rappresentative sarde di calcio a 11
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
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