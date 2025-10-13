radiolina
13 ottobre 2025 alle 13:13
GR regionale del 13 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
- Palau: nuovi rilievi dei rilievi a Conca Entosa. Proseguono le indagini con la Procura che avrebbe un super testimone
- Carceri: la denuncia della presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme sull’arrivo di 120 detenuti nelle carceri sarde, già sovraffollate
- Cagliari: turisti in via Roma mettono paura alle operatrici socio-sanitarie manifestanti sotto il Consiglio Regionale
- Sestu: arrestato un 34enne per violenza sessuale
- “Dalla C alla Promozione“: Alberto Masu presenta gli ospiti della puntata di oggi
- Vela: ieri la conclusione dei Mondiali Assoluti delle classi olimpiche Nacra17, 49er e 49er FX
