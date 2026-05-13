Gr regionale del 13 maggio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Politica: la Governatrice Todde al 12° della classifica di gradimento sul sondaggio di Swg
Sanità: allarme cimici nel reparto di Geriatria del SS Trinità di Cagliari
Sestu: sequestrati beni per quaranta mila euro per un condannato che non aveva dichiarato la vendita di un immobile
Cagliari: quattro arresti nella zona rossa. Sequestrate 300 pastiglie di ossicodone
“Informatore Sportivo calcio a 5“: l’Alghero e il Città di Sestu ospiti del programma di Matteo Vercelli
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. A parte Mina, Deiola e Mazzitelli
Basket: l’Esperia stasera ad Avellino per Gara1 dei quarti dei playoff promozione