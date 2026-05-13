Caffè Corretto del 13 maggio 2026: Eurovision, Pavoletti e scacchi a OroseiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 13 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Riccardo Spignesi, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, il nuovo fronte del porto conquista cittadini e turisti
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it – Sal Da Vinci conquista l’Eurovision: spettacolo tricolore e applausi per “Per sempre Si”
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Pavoletti e l’addio al Cagliari: festa all’Unipol Domus per il capitano rossoblù
Roberto Mogranzini, maestro di Scacchi – Orosei capitale mondiale degli scacchi: il torneo di Roberto Mogranzini conquista l’Europa
Efisio Carbone, storico dell’arte – Biennale di Venezia tra arte, guerra e resistenza culturale nei padiglioni internazionali
Ilenia Giagnoni, giornalista – Gossip: Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, indiscrezioni sulla rottura
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it