Borore: morto il giovane cavaliere caduto da cavallo. Le parole del Sindaco.

Masainas: un malore fatale per il vice sindaco Carlo Alberto Pinna durante una battuta di caccia.

Selargius: coppia arrestata per furto.

Cagliari: da stasera la rassegna “Aspettando Actor Giovane” al Teatro delle Saline.

Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Ieri vittoria per la Primavera.

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