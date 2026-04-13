Radiolina
13 aprile 2026 alle 12:19
Gr regionale del 13 aprile, edizione delle 10Le notizie a cura di Lele Casini
Borore: morto il giovane cavaliere caduto da cavallo. Le parole del Sindaco.
Masainas: un malore fatale per il vice sindaco Carlo Alberto Pinna durante una battuta di caccia.
Selargius: coppia arrestata per furto.
Cagliari: da stasera la rassegna “Aspettando Actor Giovane” al Teatro delle Saline.
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari. Ieri vittoria per la Primavera.
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