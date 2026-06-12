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12 giugno 2026 alle 14:06
Gr regionale del 12 giugno 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Cagliari: le parole del portavoce della comunità musulmana Omar Zaher sull’attentato di ieri
Cagliari: sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di una giovane donna al Businco durante una tac
Anas: i disagi per chi percorre la SS 195
Meteo: la tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo
Nuoro: stasera Teatro Tragodia porta in scena “L’isola del tempo”
Calcio: il rinnovo di contratto di Pisacane
Beach Soccer: sconfitta per le ragazze del Caglairi Beach Soccer contro il Barcellona
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