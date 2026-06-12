Cagliari: le parole del portavoce della comunità musulmana Omar Zaher sull’attentato di ieri

Cagliari: sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di una giovane donna al Businco durante una tac

Anas: i disagi per chi percorre la SS 195

Meteo: la tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo

Nuoro: stasera Teatro Tragodia porta in scena “L’isola del tempo”

Calcio: il rinnovo di contratto di Pisacane

Beach Soccer: sconfitta per le ragazze del Caglairi Beach Soccer contro il Barcellona

© Riproduzione riservata