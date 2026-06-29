Ceffè Corretto del 29 giugno: l’addio al Palla, il Pride, i matrimoni vip dell’annoConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Valeria Pinna – giornalista – Addio a Palla, l’icona della lotta contro l’abbandono degli animali
Michele Pipia – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, il Pride riunisce 30mila persone
Andrea Cigni – sovrintendente del Teatro Lirico – Il Teatro Lirico di Cagliari al centro del dibattito con la nuova Turandot
Paola De Cegli – stilista – Come vestirsi col caldo? I consigli di Paola De Cegli
Ilenia Giagnoni – giornalista – Matrimoni vip 2026, ecco le nozze più attese dell’estate
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Cagliari, ascensori di Castello chiusi nelle ore più calde