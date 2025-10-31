radiolina
31 ottobre 2025 alle 14:22
Cagliari, Su Prugadoriu, allarme siccità: “Caffè Corretto” del 31 ottobre 2025Conduce la puntata Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 31 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Daniele Reginali, assessore al Bilancio del comune di Iglesias – Iglesias celebra l’autunno con “Fun_Go”: due giorni di gusto nel territorio
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari in crisi di identità: serve una scossa per ritrovare il gioco perduto
- Stefano Gaviano, vicesindaco di Seui – Seui: Su Prugadoriu celebra la magia e le antiche tradizioni
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Sardegna, l’acquazzone non basta: allarme siccità e dighe da interconnettere
© Riproduzione riservata