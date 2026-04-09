radiolina
09 aprile 2026 alle 14:40
Caffè Corretto: puntata del del 9 aprile 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 09 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lorenzo Paolini, direttore editoriale L’Unione Sarda – Follow the money: l’Unione Sarda lancia l’inserto IA sui flussi globali di denaro
- Luciana Onnis, presidente Fondazione Faustino Onnis – Festival Anderas 2026 al via: cultura, lingua sarda e comunità al centro della nuova edizione
- Enzo Denti dirigente settore cultura comune Selargius
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, il ritorno di Luperto alla Domus: tra rimpianti, pressione e sfida decisiva
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Israele attacca il Libano: tensione alle stelle e tregua Usa-Iran a rischio secondo l’Onu
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