Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista e radiocronista

Sergio Mameli, associazione Insieme contro il dolore

Massimiliano Rais, giornalista di Videolina

Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it

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