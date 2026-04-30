radiolina
30 aprile 2026 alle 12:30
Caffè Corretto, puntata del 30 aprile 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista e radiocronista
Sergio Mameli, associazione Insieme contro il dolore
Massimiliano Rais, giornalista di Videolina
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it
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