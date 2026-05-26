radiolina
26 maggio 2026 alle 10:09
Caffè Corretto, puntata del 26 maggio 2026Conduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 25 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lorenzo Paolini, direttore editoriale L’Unione Sarda
Gianfranco Piscitelli, avvocato
Nicoletta Vannina Ornano, dirigente Arpas
Vania Statzu, Acli
Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it
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