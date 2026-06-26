radiolina
26 giugno 2026 alle 13:18
“Caffè Corretto”: puntata del 26 giugno 2026Conduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 26 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luisanna Massa, resp. del Settore ambiente del parco di Molentargius – Fenicotteri rosa in Sardegna: a Molentargius una nidificazione anomala
- Anna Orrù, referente progetto “Il salotto di Lady Anna” – Quartucciu riscopre la moda femminile del Novecento con “Trame di stile”
- Jessica Pontis, cuore dell’Oasi felice degli animali –Sanluri, l’Oasi Felice degli Animali di Jessica Pontis: il rifugio dove uomini e animali imparano a fidarsi
- Andrea Contu, Società Umanitaria di Carbonia – Giudicesse 2030, il cinema al femminile salpa nel Sulcis
- Andrea Deidda, giornalista di Unionesarda.it – Piano Casa nazionale, scontro tra Governo e Regione Sardegna sulle competenze urbanistiche
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