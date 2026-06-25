radiolina
25 giugno 2026 alle 13:46
“Caffè Corretto”: puntata del 25 giugno 2026Conduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 25 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna – Turismo in Sardegna, bene le presenze ma pesano i costi
- Diana Bertinetti, direttrice IED di Cagliari – IED Cagliari, creatività e design al centro dei workshop: come trasformare il talento in una professione
- Matteo Bertolino, divulgatore social di Ortoterapia – Orto urbano e ortoterapia: la rinascita digitale e verde di Matteo Bertolino
- Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Pronto soccorso in Sardegna a rischio blocco: stop ai medici a gettone dal 30 giugno
© Riproduzione riservata