Caffè Corretto, puntata del 23 aprile: l’omicidio di Monserrato, i traffici di droga nell’IsolaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, attesa e verità: la sfida con l’Atalanta può valere la salvezza
Angelo Gerardi – comandante Reparto operativo carabinieri Nuoro – Traffico di droga in Sardegna, l’allarme dei Carabinieri: “Siamo il granaio della canapa in Italia”
Giovanni Porrà – Alter Nos – Sant’Efisio e Alternos, Giovanni Porrà svela preparazione, legami e significato della festa
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it – Omicidio a Monserrato: muratore 23enne ucciso con un colpo al petto, indagini in corso