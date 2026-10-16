radiolina
16 ottobre 2026 alle 13:46
“La Strambata”: puntata del 15 ottobre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Bernadette Dessalvi – Vincitrice premio Lettera Futura 2026 –
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, l’analisi in vista del Monza: «Una partita alla volta»
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
- Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – Medici di famiglia, quanti posti sono ancora disponibili in Sardegna?
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Caffè Scorretto – Sabbie Mobili
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