Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 15 ottobre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Bernadette Dessalvi – Vincitrice premio Lettera Futura 2026 – 
  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, l’analisi in vista del Monza: «Una partita alla volta»
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – I titoli del TG di Videolina
  • Alessandra Ragas – giornalista de L’Unione Sarda – Medici di famiglia, quanti posti sono ancora disponibili in Sardegna?
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Caffè Scorretto – Sabbie Mobili
© Riproduzione riservata