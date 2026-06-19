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19 giugno 2026 alle 13:53
“Caffè Corretto”: puntata del 19 giugno 2026Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Calcio mercato Cagliari: Gaetano si allontana, rossoblù al bivio
- Michele Cossa, Riformatori – Tassa ETS, la Sardegna alza la voce: Cossa rilancia l’asse con la Liguria
- Annino Mele, scrittore – Annino Mele e il libro “Il bandito e il santo”: riflessioni su carcere, memoria e banditismo sardo
- Gicomo Casti, associazione Chourmo – Marina Cafe Noir si apre a Elmas con una nuova rotta culturale
- Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Maturità 2026, seconda prova scritta al via: Quintiliano al Classico e Matematica allo Scientifico
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