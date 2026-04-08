Caffè corretto, la puntata dell’8 aprile: si parla di caro-carburanti e crisi in Medio OrienteConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 8 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Giuricin, docente dell’Università Bicocca di Milano – Carburante aereo e crisi in Medio Oriente: nessun rischio sistemico ma prezzi alle stelle;
Francesco Coloru, presidente cooperativa Istelai – Foreste Aperte 2026: natura, cultura e comunità nel cuore del Parco di Tepilora;
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Cremonese, sfida salvezza decisiva alla Domus;
Veronica Fadda, giornalista di unionesarda.it – Incidente mortale sulla Sassari-Ittiri: operaio 43enne travolto dopo un guasto all’auto.