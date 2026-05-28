Caffè Corretto, la puntata del 28 maggio 2026: Grifone Sardegna, soccorsi aerei e tecnologia per salvare viteConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandra Sento, direttrice della Società Umanitaria di Alghero – Cineturismo in Sardegna, Alghero guida il nuovo modello di turismo esperienziale
Massimo Pierucci, Ten.Col. Aeronautica militare e Gianluca Paparella, op. Sar – Grifone Sardegna, soccorsi aerei e tecnologia per salvare vite
Lucio Aru, scrittore – “Gent’arrubia” di Lucio Aru debutta a cagliari tra letteratura e visioni contemporanee
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Alghero, incendio devastante nel parcheggio dell’autonoleggio in aeroporto: distrutte 80 auto