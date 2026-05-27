Caffè Corretto, la puntata del 27 maggio 2026: estate in Sardegna, turismo in crescitaConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, la serenità ritrovata cambia volto alla stagione tra crescita e nuove prospettive
Gigi Molinari, Confindustria – Estate in Sardegna, turismo in crescita: prenotazioni in aumento e segnali positivi per il settore balneare
Rita Vallebella, sindaca di Stintino – Pelosa, estate al via tra record e sicurezza: prenotazioni contingentate e allarme truffe sui biglietti
Gabriele Cossu, comico – Gabriele Cossu debutta a Carbonia con “Giù la maschera”: tra comicità, numeri e verità nascoste
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Incendi in Sardegna: la Forestale anticipa gli elicotteri