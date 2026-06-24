Caffè Corretto, la puntata del 24 giugno 2026: nucleare, ecco perché i mini reattori dividono l’ItaliaConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 24 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Corrado Cicalò, docente dell’Università di Cagliari – Nucleare, gli SMR accelerano il dibattito: ecco perché i mini reattori dividono l’Italia
Anna Mallocci, assessora allo sport di Lunamatrona – Lunamatrona punta sui giovani: agricoltura, tradizioni e turismo per fermare lo spopolamento
Michele Cabras, illusionista – Mycras, dalla Sardegna al successo internazionale: il mago che ha trasformato un sogno in realtà
Gianfranco Cabiddu, regista – Creuza de Mà celebra 20 anni: il festival che unisce cinema e musica torna a Carloforte
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Trasporti: ogni anno in fumo 350 milioni