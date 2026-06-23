Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 23 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Marco Noce, giornalista de L’Unione Sarda – Energia, il piano del governo: Pichetto Fratin rilancia il nucleare e riapre il dibattito in Sardegna

Simone Girau, presidente Adiconsum Cagliari – Vacanze annullate? Ecco quando spetta il rimborso

Stefano Zedda, guida turistica – Turismo in Sardegna: dai tunnel di Cagliari alla ziggurat sarda, i luoghi segreti raccontati da Stefano Zedda

Claudia Zedda, antropologa – Acqua di San Giovanni in Sardegna, il rituale antico che torna a incantare l’isola

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Monastir, hotspot nel caos: fughe di migranti e allarme sicurezza

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