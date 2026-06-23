Caffè Corretto, la puntata del 23 giugno 2026: energia, il piano del governoConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di UnioneSarda.it – conduce la puntata del 23 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Noce, giornalista de L’Unione Sarda – Energia, il piano del governo: Pichetto Fratin rilancia il nucleare e riapre il dibattito in Sardegna
Simone Girau, presidente Adiconsum Cagliari – Vacanze annullate? Ecco quando spetta il rimborso
Stefano Zedda, guida turistica – Turismo in Sardegna: dai tunnel di Cagliari alla ziggurat sarda, i luoghi segreti raccontati da Stefano Zedda
Claudia Zedda, antropologa – Acqua di San Giovanni in Sardegna, il rituale antico che torna a incantare l’isola
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Monastir, hotspot nel caos: fughe di migranti e allarme sicurezza