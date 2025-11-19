Paola Pilia – direttrice di TCS – conduce la puntata del 19 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Emanuele Frongia, presidente di FIPE Confcommercio Sud Sardegna – Cucina italiana verso l’UNESCO: la Sardegna punta al podio dell’enogastronomia

Antonio Locci, Pedagogista – Adolescenti e famiglie: a Cagliari riparte il caffè pedagogico per affrontare le sfide educative

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari: ripresa graduale di Deiola ma si ferma Zé Pedro

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Cagliari, mistero a Calamosca: ricerche serrate per Martina Lattuca

