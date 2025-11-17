Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 17 novembre 2025 con Lele Casini.

  • Cagliari: oggi la visita del Ministro Piantedosi. Si va verso la proroga della “zona rossa” in Piazza del Carmine. Le parole del Sindaco Zedda
  • Portovesme: lavoratori Euroallumina salgono perprotesta su un silo
  • Riola: ciclista di 35 anni investita sulla strada 292
  • Calcio: ripresa degli allenamenti per il Cagliari
  • Radiolina: alle 14:30 “A Voi la linea”
  • Basket: importante vittoria della Dinamo
  • Volley: oggi il Cus Cagliari ospita Trebaseleghe per la 5^ giornata di serie A3 maschile
