17 novembre 2025 alle 15:05
GR regionale del 17 novembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 17 novembre 2025 con Lele Casini.
- Cagliari: oggi la visita del Ministro Piantedosi. Si va verso la proroga della “zona rossa” in Piazza del Carmine. Le parole del Sindaco Zedda
- Portovesme: lavoratori Euroallumina salgono perprotesta su un silo
- Riola: ciclista di 35 anni investita sulla strada 292
- Calcio: ripresa degli allenamenti per il Cagliari
- Radiolina: alle 14:30 “A Voi la linea”
- Basket: importante vittoria della Dinamo
- Volley: oggi il Cus Cagliari ospita Trebaseleghe per la 5^ giornata di serie A3 maschile
