radiolina
18 novembre 2025 alle 14:30
“La Strambata” del 18 novembre 2025: tra gli ospiti Domenico Chierico, dirigente compartimento Polizia stradale SardegnaConduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 18 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
Domenico Chierico – Dirigente compartimento Polizia stradale Sardegna
Michele Vacca – Associazione Motociclisti Incolumi
Massimiliano Rais – Giornalista del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
