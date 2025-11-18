Caffè Corretto, la puntata del 18 novembre 2025: protesta Eurallumina, operai sul silo a PortovesmeConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di TCS – conduce la puntata del 18 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Enrico Pulisci, perito chimico Euralluminia –Protesta Eurallumina, operai sul silo a Portovesme
Giulia Piana e Roberta Cozzola, studentesse – Giovani chef sardi portano la tradizione a Stoccolma per la Settimana della cucina italiana
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, ripresa shock: allenamenti intensi in attesa del Genoa
Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it –Sardegna, 12 anni dopo il ciclone Cleopatra: Todde rilancia la messa in sicurezza dell’isola