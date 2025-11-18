Paola Pilia – direttrice di TCS – conduce la puntata del 18 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Enrico Pulisci, perito chimico Euralluminia –Protesta Eurallumina, operai sul silo a Portovesme

Giulia Piana e Roberta Cozzola, studentesse – Giovani chef sardi portano la tradizione a Stoccolma per la Settimana della cucina italiana

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, ripresa shock: allenamenti intensi in attesa del Genoa

Angelica D’Errico, giornalista di UnioneSarda.it –Sardegna, 12 anni dopo il ciclone Cleopatra: Todde rilancia la messa in sicurezza dell’isola

© Riproduzione riservata