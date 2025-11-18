Gr regionale del 18 novembre 2025, ore 12A cura di Lele Casini
Cleopatra: le parole della Governatrice Todde in occasione del 12° anniversario della tragedia causata dal ciclone
Portovesme: secondo giorno di protesta sopra il silo per gli operai dell’Euroallumina
Tempio: chiesto il patteggiamento per i responsabili della morte del marinaio senegalese nel 2023
Capoterra: era entrato in comune con un coltello minacciando i dipendenti. Arrestato un 49enne da un carabiniere fuori servizio
Iglesias: da oggi a domenica 15^ edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo
Calcio: ancora out Deiola. Ieri primo allenamento settimanale con il ritorno di Caprile e Palestra
“Giovani di categoria“: ospite della puntata di oggi la società del Sinnai Calcio