17 novembre 2025 alle 15:03
Sport News del 17 novembre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 17 novembre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari riprende gli allenamenti nel pomeriggio
- Calcio, Serie C: Torres, solo un punto contro il Perugia
- Basket: Dinamo, vittoria al cardiopalma
- Basket: Dinamo Lab ancora vincente
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione” con Alberto Masu
