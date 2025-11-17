Le notizie sportive del 17 novembre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari riprende gli allenamenti nel pomeriggio
  • Calcio, Serie C: Torres, solo un punto contro il Perugia
  • Basket: Dinamo, vittoria al cardiopalma
  • Basket: Dinamo Lab ancora vincente
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione” con Alberto Masu
