Paola Pilia – direttrice di TCS – conduce la puntata del 17 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Stefano Deliperi, presidente del Grig – Cinghiali e sicurezza stradale in Sardegna: la voce degli esperti tra numeri reali e soluzioni concrete

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Sinner-Alcaraz, spettacolo mondiale

Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia sulla Nurachi–Riola Sardo: ciclista travolta e uccisa nella notte

Cagliari, calo dei voli e crollo delle prenotazioni: autunno in affanno per il turismo

