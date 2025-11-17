Caffè Corretto, la puntata del 17 novembre 2025: cinghiali e sicurezza stradale in Sardegna, la voce degli espertiConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di TCS – conduce la puntata del 17 novembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Stefano Deliperi, presidente del Grig – Cinghiali e sicurezza stradale in Sardegna: la voce degli esperti tra numeri reali e soluzioni concrete
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Sinner-Alcaraz, spettacolo mondiale
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Tragedia sulla Nurachi–Riola Sardo: ciclista travolta e uccisa nella notte
Cagliari, calo dei voli e crollo delle prenotazioni: autunno in affanno per il turismo