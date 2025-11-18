radiolina
18 novembre 2025 alle 14:23
Sport News, la puntata del 18 novembre 2025: Cagliari, primi rientri tra i nazionaliLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari, primi rientri tra i nazionali
Calcio, Serie C: Torres pronta alle trasferte decisive
Tennis: Tennis Club Cagliari, semifinale scudetto, 3-1 a Palermo
Atletica: CagliariRespira, conto alla rovescia per la mezza maratona
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria” con Lele Casini
