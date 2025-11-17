radiolina
17 novembre 2025 alle 15:00
“La Strambata” del 17 novembre 2025: tra gli ospiti Massimo Depau e Marco PitzalisConduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina– conduce la puntata del 17 novembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
- Massimo Depau – Presidente ANP Sardegna
- Marco Pitzalis – Sociologo Università di Cagliari
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
