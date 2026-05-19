“Caffè Corretto”, la puntata del 19 maggio 2026: America’s Cup a Cagliari, la Guardia Costiera pronta alla sfidaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 19 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari – America’s Cup a Cagliari, la Guardia Costiera pronta alla sfida: sicurezza in mare, tecnologia e accoglienza
Gianni Dessì, nucleo subacquei Guardia Costiera di Cagliari – Immersioni tecniche e sicurezza: l’allarme della Guardia Costiera dopo la tragedia delle Maldive
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Continuità aerea Sardegna, nuovi disagi tra voli cancellati e posti esauriti: cresce la protesta dei passeggeri