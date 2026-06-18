Caffè Corretto, la puntata del 18 giugno 2026: maturità 2026 in SardegnaConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Mondiali e calciomercato Cagliari: spettacolo in campo e nuove trattative rossoblù
Luca Pisano, psicologo – Maturità 2026 in Sardegna, Luca Pisano: “L’esame non misura il valore di una persona”
Luciana Ledda, interprete Lis – LIS e accessibilità: a Cagliari il progetto che unisce teatro, arte e inclusione sociale
Francesca Cortesi, diritto processuale penale – Cagliari, nasce il nuovo corso magistrale su svlippo sostenibile e innovazione
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Maturità 2026, al via la prima prova: da Pavese a Saragat le tracce dell’esame