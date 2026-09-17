Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, la sfida con l’Udinese e le novità attese dalla Nazionale

Michele Vacca, referente Sardegna per Utp – Cagliari, allarme sul trasporto serale

Alessio Pavia, Fabio Bruni e Gabriele Bellomi, ciclisti – Pedalando per bene, l’iniziativa benefica gira la Sardegna

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Bollo auto e moto, in Sardegna quasi un milione di veicoli coinvolti dal 2027

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