Caffè Corretto, la puntata del 17 settembre 2026: Cagliari, allarme sul trasporto seraleConduce Alessandra Ragas
Alessandra Ragas – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, la sfida con l’Udinese e le novità attese dalla Nazionale
Michele Vacca, referente Sardegna per Utp – Cagliari, allarme sul trasporto serale
Alessio Pavia, Fabio Bruni e Gabriele Bellomi, ciclisti – Pedalando per bene, l’iniziativa benefica gira la Sardegna
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Bollo auto e moto, in Sardegna quasi un milione di veicoli coinvolti dal 2027