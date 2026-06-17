Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari, centrocampo da rifare: Gaetano nel mirino dell’Atalanta

Christian Rossi, docente di Storia UniCA – Trump-Europa, tregua fragile: Ucraina e Iran restano i nodi cruciali

Laura Stochino, insegnante – Maturità 2026 in Sardegna: più tensione per il nuovo esame

Walter Falgio e Francesco Udella, Docente e studente Istituto Buccari – Maturità a Cagliari, ansia e sogni: la notte prima degli esami degli studenti sardi

Giuditta Sireus, direttrice artistica festival – Sardegna, parte la rassegna letteraria itinerante: da Cagliari un’estate di libri e incontri

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Nuovo stadio a Cagliari: progetto da 218 milioni verso Euro 2032

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