Caffè Corretto, la puntata del 16 aprile: si parla di cronaca, cultura e trasportiConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Matteo Vercelli, giornalista de L’Unione Sarda – Giallo a Selargius, donna precipita dal terzo piano: indagato l’anziano proprietario
Barbara Manca, assessora regionale ai trasporti – Continuità territoriale Sardegna, Barbara Manca rassicura: “Nessun allarme sui trasporti”
Alessandro Aresu, editorialista de L’Unione Sarda – Crisi globale, Trump e Iran: tensioni crescenti e rischio per l’economia mondiale
Paola Pilia, direttrice di Tele Costa Smeralda – Maria Lai, il ricordo continua: il podcast “Il nastro celeste” conquista il pubblico digitale
Andrea Cigni, sovrintendete del teatro Lirico di Cagliari – Così fan tutte torna a Cagliari: Mozart, seduzione e ironia al Teatro Lirico
Filippo Pace, professore del liceo scientifico Mossa di Olbia – Processo al libro “Gli indegni”: studenti di Olbia portano in scena la letteratura
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Continuità territoriale Sardegna a rischio: vertice a Roma senza accordo su voli e tariffe