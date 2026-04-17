Ancora un episodio di guida contromano sulle arterie a scorrimento veloce della Sardegna. L’ultimo caso si è verificato ieri, giovedì 16 aprile, lungo la Sassari–Alghero.

Un automobilista nuorese, mentre stava effettuando una manovra di sorpasso di un camion lungo la Sassari–Alghero, si è improvvisamente trovato di fronte, subito dopo una curva, un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia. Alla guida del veicolo contromano vi era un anziano.

Il video della Dash cam

La scena è stata ripresa dalla dash cam installata a bordo del veicolo. La Sassari-Alghero è una strada a quattro corsie, con due carreggiate per senso di marcia separate da guard rail centrale: proprio per questo, l’automobilista contromano deve aver imboccato uno svincolo nel senso sbagliato, percorrendo diversi chilometri prima dello scontro sfiorato.

L’automobilista nuorese viaggiava tra i 70 e gli 80 chilometri orari. Solo la velocità moderata gli ha consentito di evitare un impatto frontale che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. L’automobilista ha immediatamente contattato il numero di emergenza per segnalare l’accaduto, ma al momento non è noto se il conducente contromano sia stato rintracciato.

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