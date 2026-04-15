Radiolina
15 aprile 2026 alle 14:22aggiornato il 15 aprile 2026 alle 14:23
Gr regionale del 15 aprile 2026, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Selargius: donna di 66 anni trovata morte in un piazzale davanti ad un’abitazione. Non si esclude l’omicidio
Cagliari: oggi al processo contro Gulisano la testimonianza del Comandante del Ris di Cagliari
Nuoro: banale tamponamento con un ferito lieve ha creato disagi al traffico di Nuoro vicino al Quadrivio
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari a due giorni dall’Inter. Designato l’arbitro
Tennis: in campo al Forte l’algherese Carboni per il secondo turno del 3° ITF Combined
© Riproduzione riservata