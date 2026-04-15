Selargius: donna di 66 anni trovata morte in un piazzale davanti ad un’abitazione. Non si esclude l’omicidio

Cagliari: oggi al processo contro Gulisano la testimonianza del Comandante del Ris di Cagliari

Nuoro: banale tamponamento con un ferito lieve ha creato disagi al traffico di Nuoro vicino al Quadrivio

Cultura: alcuni appuntamenti per oggi

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari a due giorni dall’Inter. Designato l’arbitro

Tennis: in campo al Forte l’algherese Carboni per il secondo turno del 3° ITF Combined

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