Caffè corretto, la puntata del 15 aprile 2026: voli a rischio in SardegnaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda – Voli a rischio in Sardegna: caro carburanti e continuità territoriale sotto pressione
Piero Comandini, presidente Consiglio Regionale – Scorie nucleari Sardegna, il Consiglio regionale respinge l’ipotesi del deposito sull’isola
Sonia Gioia, giornalista – Politica in famiglia: marito e moglie candidati sindaco tra Escolca e Nurri
Alberto Melis, Antica Cagliari – Ristorazione e prezzi fuori controllo: Alberto Melis smonta il caso del porchetto da 460 dollari
Luca Dal Canto, regista del film “Igor” – Igor Protti, l’ultimo eroe romantico del calcio rivive nel film di Luca Dal Canto a Cagliari
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Selargius, donna precipita dal terzo piano: aperta un’inchiesta, non esclusa l’ipotesi di omicidio