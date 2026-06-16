Caffè Corretto, la puntata del 16 giugno 2026: allarme spopolamento, interventi strutturali e più medici di baseConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Daniela Falconi – Presidente ANCI Sardegna – Spopolamento in Sardegna: interventi strutturali e più medici di base
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – Concerti in Sardegna: da Jovanotti a Fantastic Negrito
Ruido & Quilo – Sa Razza – I Sa Razza annunciano l’uscita di un nuovo singolo il 26 giugno 2026
Massimiliano Leoni – Direttore artistico DanzEstate – Cagliari, ai Giardini Pubblici appuntamento con DanzEstate
Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Parco eolico Orgosolo-Oliena, a rischio l’Einstein Telescope