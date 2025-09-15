Luca Neri – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari, quattro punti in tre giornate: è la strada giusta per la salvezza?

Yuri Marcialis – Assessore alla mobilità del Comune di Cagliari – Cagliari: nuove rotatorie per migliorare la viabilità

Roberto Rubiu – Giornalista de L’Unione Sarda – Basket: l’Esperia si trasferisce al PalaPirastu di Cagliari

Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Incidenti in Sardegna, domenica di sangue nelle strade dell’Isola

Marco Mameli, il presunto assassino incastrato grazie alla registrazioni della vittima

Caso Manuela Murgia, che fine ha fatto il diario della vittima?

