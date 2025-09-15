Caffè corretto, la puntata del 15 settembre: si parla di sport, incidenti e del giallo di Manuela MurgiaConduce Luca Neri
Luca Neri – giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari, quattro punti in tre giornate: è la strada giusta per la salvezza?
Yuri Marcialis – Assessore alla mobilità del Comune di Cagliari – Cagliari: nuove rotatorie per migliorare la viabilità
Roberto Rubiu – Giornalista de L’Unione Sarda – Basket: l’Esperia si trasferisce al PalaPirastu di Cagliari
Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Incidenti in Sardegna, domenica di sangue nelle strade dell’Isola
Marco Mameli, il presunto assassino incastrato grazie alla registrazioni della vittima
Caso Manuela Murgia, che fine ha fatto il diario della vittima?
(Unioneonline)