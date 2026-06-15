Caffè Corretto, la puntata del 15 giugno 2026: il Cagliari riparte da AccardiConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alberto Masu, giornalista di Videolina – Il Cagliari riparte da Accardi: progetto giovani e mercato
Don Cristian Pisu, parroco di Burcei – Burcei celebra Santa Barbara: fede, tradizione e comunità unite nei festeggiamenti
Claria Moroni, cantautrice – Clara Moroni racconta “Lacrime dal cielo”: «I rapporti umani sono sempre più difficili»
Stefano Anni, sindaco di Nuraminis – Incendio a Nuraminis, il sindaco Anni: “Fiamme mai viste, la casa di riposo è stata in pericolo”
Enrico Fresu, coordinatore di UnioneSarda.it – Accordo USA-Iran, apertura dello Stretto di Hormuz: il ruolo diplomatico dell’Italia