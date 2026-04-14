Caffè corretto, la puntata del 14 aprile: carburanti, cosa sta succedendo davvero ai prezzi in ItaliaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari – Trump contro Papa Leone, Baturi: “La Chiesa non teme il potere e annuncia la pace”
Federico Cinus, consulente finanziario – Carburanti e tensioni geopolitiche: cosa sta succedendo davvero ai prezzi in Italia
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Unione Salute in edicola con L’Unione Sarda: focus su dipendenze, leucemia e medicina predittiva
Giulia Salis, influencer – Verona celebra il vino sardo: Sardegna protagonista al Vinitaly tra innovazione e tradizione
Maria Pintore, speaker radiofonica – Maria Pintore racconta la sua carriera in onda tra radio e autobiografia
Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it