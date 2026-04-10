Caffè Corretto, la puntata del 10 aprile 2026: Basilica di Bonaria, al via le celebrazioni per il centenarioConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari-Cremonese: analisi e possibili formazioni
Padre Efisio Schirru – Provinciale dei Mercedari – Basilica di Bonaria, al via le celebrazioni per il centenario
Renzo Cugis – musicista – L’Armeria dei Briganti celebrano 20 anni con il singolo “Blatta”
Paola Pilia – Direttrice Telecostasmeralda – “Il Nastro Celeste”: il podcast su Maria Lai in uscita il 13 aprile
Enrico Fresu – unionesarda.it – Notte di fuoco a Cagliari: quattro auto incendiate tra città e hinterland