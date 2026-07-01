Caffè Corretto dell’1 luglio 2026: il meteo, la metro di Cagliari e gli 80 anni della VespaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 1 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Paolo Corazzon, meteorologo – Meteo Sardegna, stop al caldo: arrivano temporali e maestrale
Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Povertà energetica in Sardegna, allarme bollette: una famiglia su sei è in difficoltà
Pierluigi Mannino, consigliere comunale – Metro Cagliari, cantieri infiniti e traffico in tilt: cresce la rabbia dei cittadini
Fulvio Siotto, ingegnere cagliaritano – Vespa, 80 anni di mito: perché lo scooter Piaggio continua a far innamorare generazioni
Francesca Basile, psicologa – Tradimenti estivi in Sardegna: Sassari sotto i riflettori tra classifiche e psicologia
Ilenia Giagnoni, giornalista de L’Unione Sarda – Gossip estivo tra showgirl e nuovi amori in Sardegna e Ibiza
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Rinnovabili in Sardegna: il business da 1,6 miliardi che fa lievitare le bollette