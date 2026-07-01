Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 1 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Paolo Corazzon, meteorologo – Meteo Sardegna, stop al caldo: arrivano temporali e maestrale

Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Povertà energetica in Sardegna, allarme bollette: una famiglia su sei è in difficoltà

Pierluigi Mannino, consigliere comunale – Metro Cagliari, cantieri infiniti e traffico in tilt: cresce la rabbia dei cittadini

Fulvio Siotto, ingegnere cagliaritano – Vespa, 80 anni di mito: perché lo scooter Piaggio continua a far innamorare generazioni

Francesca Basile, psicologa – Tradimenti estivi in Sardegna: Sassari sotto i riflettori tra classifiche e psicologia

Ilenia Giagnoni, giornalista de L’Unione Sarda – Gossip estivo tra showgirl e nuovi amori in Sardegna e Ibiza

Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Rinnovabili in Sardegna: il business da 1,6 miliardi che fa lievitare le bollette

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