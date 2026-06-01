Caffè Corretto dell’1 giugno 2026, l’allarme Ebola e i rincari negli stabilimenti balneariConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 1° Giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Francesco Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Allarme Ebola a Cagliari, paura in centro ma i controlli funzionano: il paziente resta sotto osservazione
Eliana Cara, Federconsumatori Sardegna – Stabilimenti balneari sempre più cari in Sardegna: Porto Rotondo supera Alghero
Tobia Tuveri, direttore artistico Musikaleidos – Musikaleidos 2026, a Cagliari il festival entra nel vivo tra laboratori e concerti internazionali
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari tra pagellone e futuro: voti, promossi e dubbi sul ds Angelozzi
Veronica Fadda ,giornalista di UnioneSarda.it – Giovane speleologo salvato a Garessio dopo 12 ore in grotta a 120 metri di profondità