Caffè Corretto del 7 aprile 2026: gomme forate sulla 131 Dcn, mistero sulle causeConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 07 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari in ritiro, sfida decisiva con la Cremonese: analisi e scenari
Rita Atzeri, attrice – Aprile Resistente 2026: teatro civile, memoria e impegno contro le guerre
Manuel Floris, astrofisico – Artemis 2 riporta l’uomo verso la Luna: tecnologia, osservazioni e futuro della missione NASA
Enrico Fresu, giornalista di unionesarda.it – Gomme forate sulla 131 Dcn: decine di auto in panne, mistero sulle cause