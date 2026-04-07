Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 07 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari in ritiro, sfida decisiva con la Cremonese: analisi e scenari

Rita Atzeri, attrice – Aprile Resistente 2026: teatro civile, memoria e impegno contro le guerre

Manuel Floris, astrofisico – Artemis 2 riporta l’uomo verso la Luna: tecnologia, osservazioni e futuro della missione NASA

Enrico Fresu, giornalista di unionesarda.it – Gomme forate sulla 131 Dcn: decine di auto in panne, mistero sulle cause

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