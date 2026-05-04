radiolina
04 maggio 2026 alle 11:09
Caffè Corretto del 4 maggio 2026, tra gli ospiti il regista Gianfranco CabidduConduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 4 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista e radiocronista
Gianfranco Cabiddu, regista
Roberto Mogranzini, direttore Sardinia World Chess Festival
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda
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