Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 4 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Walter Cabasino, sindaco di Pula – Cagliari-Pula, traffico in tilt sulla statale 195: cantieri e disagi in arrivo

Pietro Mereu, regista – Longevità e blue zone tra Sardegna e New York: il dialogo globale che unisce territori e ricerca

Simone Spolitu, 3SC – Sicurezza nei grandi eventi, a Cagliari parte il confronto tra istituzioni e operatori

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari celebra Ranieri, emozione per la cittadinanza onoraria mentre il tennis italiano sogna Parigi

Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Biglietti Serie A e concerti, centrale del bagarinaggio scoperta in Sardegna

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