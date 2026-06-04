Caffè Corretto del 4 giugno 2026: Cagliari-Pula, traffico in tilt sulla statale 195Conduce Paola Pilia
Paola Pilia – direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 4 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Walter Cabasino, sindaco di Pula – Cagliari-Pula, traffico in tilt sulla statale 195: cantieri e disagi in arrivo
Pietro Mereu, regista – Longevità e blue zone tra Sardegna e New York: il dialogo globale che unisce territori e ricerca
Simone Spolitu, 3SC – Sicurezza nei grandi eventi, a Cagliari parte il confronto tra istituzioni e operatori
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari celebra Ranieri, emozione per la cittadinanza onoraria mentre il tennis italiano sogna Parigi
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Biglietti Serie A e concerti, centrale del bagarinaggio scoperta in Sardegna