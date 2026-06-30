Caffè Corretto del 30 giugno 2026, l’addio di Pavoletti e l’Ardia di SediloConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 giugno 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Leonardo Pavoletti chiude la sua avventura al Cagliari
Serafino Corrias, giornalista – Ardia di Sedilo 2026, cresce l’attesa: migliaia di fedeli pronti per la grande corsa
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – Cistite e longevità nel nuovo inserto Salute de L’Unione Sarda
Francesca Safina, psicologa e psicoterapeuta – Francesca Safina: la lentezza contro la cultura della velocità nella società iperconnessa
Ilenia Giagnoni, giornalista – Il ritorno del borsello conquista le passerelle: la moda maschile riscopre l’accessorio cult
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Povertà energetica in Sardegna: 240 mila persone in difficoltà con bollette di luce e gas