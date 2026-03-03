radiolina
03 marzo 2026 alle 12:40
Caffè corretto del 3 marzo: Medio Oriente, escalation e tensioni globaliConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – giornalista di UnioneSarda.it– conduce la puntata del 3 Marzo 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gianluca Borzoni, docente dell’Università di Cagliari – Medio Oriente, escalation e tensioni globali: il rischio di un conflitto sempre più esteso
- Matteo Plaisant, assessore al Turismo di Muravera – Muravera riparte dopo il ciclone Harry: la sagra degli agrumi triplica e rilancia il turismo
- Laura Cocco, imprenditrice di Cuglieri – Montiferru, 55 mesi dopo l’incendio: ritardi e fondi insufficienti per le imprese
- Manuel Floris, astrofisico del Planetario de L’Unione Sarda – Luna rossa e eclissi totale, perché non sarà visibile dall’Italia?
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Guerra Israele-Iran, l’Idf entra nel sud del Libano mentre gli Usa minacciano Teheran
